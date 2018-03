Leipzig en Dortmund in evenwicht

Het duel in de Bundesliga tussen de subtoppers RB Leipzig en Borussia Dortmund heeft geen winnaar opgeleverd. Het werd 1-1 in de Red Bull Arena, door doelpunten in de eerste helft van Jean-Kévin Augustin (Leipzig) en Marco Reus (Dortmund).

Reus maakte afgelopen maand zijn rentree na een zware knieblessure. De Duitse aanvaller heeft al snel weer zijn oude vorm te pakken, want hij scoorde tegen Leipzig voor de derde competitiewedstrijd op rij.

Dortmund staat met 42 punten uit 25 wedstrijden op de derde plaats, vlak achter Schalke 04 dat eerder op de dag Hertha BSC versloeg (1-0). Koploper Bayern München is al lang uit het zicht verdwenen. Leipzig, de grote verrassing van vorig seizoen, neemt met 39 punten de zesde plek in.