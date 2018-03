Ligtlee en Lamberink naar finale 500 m tijdrit

Elis Ligtlee heeft bij haar eerste optreden op een groot titeltoernooi sinds de Spelen van Rio 2016 een goede indruk gemaakt. De olympisch kampioene op keirin startte bij de WK baanwielrennen in Apeldoorn op de 500 meter tijdrit en deed dat voor eigen publiek in. 33,557, de vierde tijd. De top acht uit de kwalificaties komt ’s avonds terug voor de finale. Daar hoort ook Kyra Lamberink bij die met 33,888 de zesde tijd neerzette.

Titelverdedigster Daria Sjmeleva uit Rusland was de snelste: 33,239.

Het niet-olympische onderdeel werd nog nooit door een Nederlandse gewonnen. Ligtlee werd in 2016 derde. Daarna volgde haar succes op de Spelen, gevolgd door een lange blessureperiode. Ze slaagde er niet in zich voor de WK te kwalificeren op de sprint of de keirin.

Ligtlee was zelf niet helemaal tevreden over haar optreden. ,,Mijn start ging helemaal niet goed, dus ik moet nog beter kunnen”, meende de 23-jarige Eerbeekse, die blij was dat ze op haar thuisbaan in ieder geval op één onderdeel kan uitkomen.