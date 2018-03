Ligtlee pakt brons op 500 meter bij WK baan

Elis Ligtlee heeft bij de WK baanwielrennen in Apeldoorn brons veroverd op de 500 meter tijdrit. De 23-jarige Eerbeekse was in de kwalificaties goed geweest voor de vierde tijd: 33,557. Dat was al een persoonlijk record. In de finale was ze nog een fractie sneller: 33,484.

De wereldtitel was voor de Duitse Miriam Welte: 33,150. Titelverdedigster Daria Sjmeleva uit Rusland werd tweede: 33,237. Ligtlee hield een andere Duitse, Pauline Sophie Grabosch, drie duizendsten van een seconde achter zich.

Ligtlee, in 2016 ook derde op het niet-olympiche onderdeel, reed in Apeldoorn haar eerste grote titeltoernooi sinds de Spelen van Rio 2016 waar ze het goud won op de keirin. Daarna volgde een lange periode vol blessures, met name aan de knie. ,,Ik heb een heel vervelende periode gehad en zelfs aan stoppen gedacht. Maar daar voelde ik me te jong voor. Ik ben blij dat ik van de coaches Bill Huck en Hugo Haak de kans heb gekregen om hier op het WK op dit nummer uit te komen. Ik kan met deze prestatie verder in de toekomst kijken.”

Voor de andere sprintonderdelen kwam ze niet in aanmerking. De concurrentie in eigen land is alleen maar toegenomen. ,,Ik wil me de komende jaren dolgraag weer in de teamsprintploeg rijden”, klonk het ambitieus. ,,Richting Tokio 2020, maar liefst nog veel eerder. Ik zie dit als een omslagpunt.”

Na de kwalificatie klaagde ze nog over haar eerste ronde. ,,Mijn start was niet goed. De ronde daarna was juist uitzonderlijk snel. Maar ik wist dat er winst te behalen viel. Ik had Grabosch sneller ingeschat, maar ze was net een fractie langzamer. In onze sport gaat het om heel kleine verschillen.”

Kyra Lamberink slaagde er niet in zich te verbeteren ten opzichte van de kwalificaties. De Overijsselse kwam tot een tijd van 34,179 en werd daarmee zevende.

Nederland staat nu op zes medailles: drie gouden, twee zilveren en een bronzen.