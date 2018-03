Luiten maakt geen progressie in tweede ronde

Joost Luiten heeft op de tweede dag van het World Golf Championship in Mexico geen progressie geboekt en blijft halverwege in de middenmoot staan. De Nederlandse golfer deed zijn tweede achttien holes op de Club de Golf Chapultepec in 71 slagen, level par.

Hij staat daarmee op de gedeelde 40e plek met 143 slagen, een boven het baangemiddelde. De Indiër Shubhankar Sharma staat aan kop met een score van 131 slagen, achter hem volgen de Amerikaan Xander Schauffele en de Spanjaarden Sergio Garcia en Rafa Cabrera Bello met 133 slagen.

Aan het prestigieuze toernooi doen 64 topgolfers mee die samen zo’n 8,2 miljoen euro mogen verdelen is. Luiten kan zich nog verbeteren in het weekend omdat er bij dit toernooi geen cut is en alle spelers ook de laatste twee ronden lopen.