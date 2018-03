Nuis gaat voor goud, Ter Mors voor een plak

Nog geen week na de olympische sluitingsceremonie in Zuid-Korea beginnen de internationale topsprinters op de langebaan aan de wereldtitelstrijd op de vierkamp. In Changchun in China staan zowel zaterdag als zondag een 500 en 1000 meter op het programma. Kjeld Nuis gaat op jacht naar zijn eerste wereldtitel bij dit toernooi. De regerend olympisch en wereldkampioen op de 1000 en 1500 meter eindigde vorig jaar als derde en in 2016 behaalde hij zilver.

Kai Verbij, net hersteld van een liesblessure, verdedigt zijn titel in China. Hij kon zich bij de Winterspelen niet mengen in de strijd om de medailles. Ronald Mulder is de derde deelnemer namens Oranje in Changchun. De Noor Havard Lorentzen, die olympisch goud en zilver pakte op de 500 en 1000 meter, lijkt de grootste rivaal voor Nuis in de titelrace.

Bij de vrouwen is de Japanse Nao Kodaira de grote kanshebber. De titelverdedigster veroverde olympisch goud op de 500 meter en zilver op de 1000 meter, achter de Nederlandse troef Jorien ter Mors. Namens Oranje komen in China ook Marrit Leenstra en Letitia de Jong in actie.