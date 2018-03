Oogblessure houdt Goffin langer aan de kant

De Belgische tennisser David Goffin heeft nog altijd last van de oogblessure die hij vorige maand opliep tijdens het ATP-toernooi van Rotterdam. De nummer zeven van de wereld moest zich daarom afmelden voor het mastersevenement van volgende week in Indian Wells. Goffin wil daarna wel meedoen aan de masters in Miami.

,,Ik heb mijn zicht nog niet helemaal terug. Maar als het goed gaat, hoop ik in Miami mijn rentree te maken”, meldde Goffin op Twitter. ,,Daarna moet ik echter terug naar Europa om mijn oog te laten controleren. Daarom kan ik niet meedoen in de kwartfinale van de Daviscup tegen de Verenigde Staten. Hopelijk kan ik daarna de rest van het seizoen zonder problemen spelen. Ik wens de Belgische ploeg alle succes!”

De 27-jarige Belg kreeg in de halve finales van het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam tegen Grigor Dimitrov de bal via zijn eigen racket in zijn oog. Goffin moest daarom opgeven.