Sintnicolaas vijfde op zevenkamp WK indoor

Eelco Sintnicolaas heeft de zevenkamp bij de WK indoor in Birmingham afgesloten als nummer vijf van het klassement. De dertigjarige atleet uit Apeldoorn eindigde op de afsluitende 1000 meter als zevende in 2.45,93, goed voor 809 punten. Het leverde Sintnicolaas in het klassement één plek winst op, van zes naar vijf. Hij eindigde op een totaal van 5997 punten.

De wereldtitel ging naar de Fransman Kévin Mayer. De nummer twee van de Olympische Spelen van Rio 2016 en wereldkampioen van Londen 2017 verzamelde 6348 punten, vijf meer dan de Canadees Damian Warner (6343). Het brons ging naar Maicel Uibo uit Estland (6265).

Sintnicolaas stond na de eerste dag, met vier onderdelen, op de tiende plaats. Hij klom zaterdag omhoog door vierde te worden op de 60 meter horden en het polsstokhoogspringen te winnen met 5,40 meter. Sintnicolaas veroverde in 2013 de Europese indoortitel, twee jaar later nam hij brons mee naar huis.

De Poolse atleet Adam Kszczot pakte na heel wat ereplaatsen op de 800 meter dan eindelijk zijn eerste wereldtitel. De 28-jarige Pool, al zo vaak de beste van Europa, was in de finale in Birmingham een klasse apart en zegevierde in 1.47,47. De Spanjaard Saúl Ordóñez liep naar het zilver, brons was voor de Brit Elliot Giles.

De 400 meter kende een dramatische afloop. De Spanjaard Óscar Husillos snelde naar het goud en verbeterde met 44,92 seconden het dertig jaar oude Europees record van de Duitser Thomas Schönlebe (45,05). Husillos vierde een uitbundig feestje, tot hij enkele minuten later werd gediskwalificeerd omdat hij aan het begin van de race even buiten zijn baan zou zijn gekomen. Dat gold ook voor de man die als tweede was geëindigd, Luguelin Santos uit de Dominicaanse Republiek, waardoor de wereldtitel alsnog voor de derde keer op rij naar de Poolse topfavoriet Pavel Maslák ging. De wereldkampioen indoor van 2014 en 2016 en drievoudig Europees indoorkampioen was als derde over de streep gekomen in 45,47. Bij de vrouwen zegevierde de Amerikaanse Courtney Okolo (50,55).