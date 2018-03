Sprinttitel bij WK baan voor Glaetzer

Matthew Glaetzer heeft bij de WK baanwielrennen in Apeldoorn het goud op de sprint gewonnen. De Australiër was in twee heats te sterk voor de Brit Jack Carlin. Glaetzer, in 2016 al een keer tweede achter olympisch kampioen Jason Kenny, is de opvolger van de Rus Denis Dmitrijev. Die vloog er in de kwartfinales tegen de Australiër uit.

In de strijd om het brons rekende de Fransman Sebastien Vigier af met de Duitser Maximilian Levy, eveneens in twee heats. De Nederlanders Harrie Lavreysen, vorig jaar tweede, en Jeffrey Hoogland waren vrijdag al gestrand in de achtste finales.