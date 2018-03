Tennisser Del Potro naar finale

Juan Martin Del Potro heeft de finale bereikt van het tennistoernooi in Acapulco. De Argentijn rekende in de halve eindstrijd af met de als tweede geplaatste Duitser Alexander Zverev: 6-4 6-2.

Del Potro blijft een sterke indruk maken in de Mexicaanse kustplaats. Hij schakelde in de kwartfinale de als derde geplaatste Oostenrijker Dominic Thiem uit. De als zesde geplaatste Argentijn stuit in de finale op Kevin Anderson. De Zuid-Afrikaan, als vijfde geplaatst, klopte de Amerikaan Jared Donaldson in de halve finale: 6-3 4-6 6-3.