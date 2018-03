Ter Mors: het wordt nog spannend

Jorien ter Mors heeft de eerste dag op de WK sprint in China met een goed gevoel afgesloten. Na de 500 meter dacht ze nog dat de Japanse schaatsster Nao Kodaira al min of meer zeker was van titelprolongatie: 37,23 tegen 37,97. Op de 1000 meter maakte Ter Mors echter veel goed: 1.14,62 tegen 1.15,68. Het verschil na twee afstanden bedraagt nu nog maar 0,21 seconde. ,,Het gaat nog spannend worden”, gaf Ter Mors bij de NOS toe.

De Nederlandse troef was tevreden over haar winnende race op de 1000 meter. ,,Al verliep de start nog niet zo soepel”, zei de olympisch kampioene op dit onderdeel. ,,Ik was eerst vals gestart en stond bij de tweede keer ook niet helemaal stil. Ik kneep hem een beetje en liet daardoor een paar slagen lopen. Maar ik kwam daarna gelukkig goed op gang.”

Ter Mors weet wat haar zondag te doen staat. ,,Het verlies op de 500 meter beperken en zoveel mogelijk winst pakken op de 1000 meter. Van nature ga ik niet zo snel dood in mijn slotrondje. De kans op WK-goud is nu misschien de extra prikkel om helemaal kapot te gaan.”