Ter Mors tegen Kodaira in laatste rit

De tweede 500 meter bij de WK sprint voor vrouwen in China levert zondag een gevecht op tussen titelhoudster Nao Kodaira en de Nederlandse titelkandidate Jorien ter Mors. De twee rivalen rijden in de tiende en laatste rit tegen elkaar. De Japanse schaatsster verdedigt een voorsprong van 0,21 seconde op Ter Mors, de nummer twee in het klassement. Kodaira won zaterdag de 500 meter in 37,23, met de Nederlandse troef op de derde plek (37,97). Op de 1000 meter was Ter Mors duidelijk de beste: 1.14,62 (eerste) tegen 1.15,68 (vierde).

Bij de mannen gaan de Noorse klassementsleider Havard Lorentzen en nummer drie Kjeld Nuis de strijd met elkaar aan in de twaalfde en laatste rit. De marge tussen beide titelkandidaten bedraagt 0,20 seconde. Lorentzen won zaterdag de eerste 500 meter, Nuis schreef de eerste 1000 meter op zijn naam. Titelhouder Kai Verbij, als nummer twee op 0,15 seconde van Lorentzen, rijdt in de voorlaatste race tegen de Fin Mika Poutala.