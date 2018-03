Tsoerenko weer in finale Acapulco

Tennisster Lesia Tsoerenko kan haar titel verdedigen in de finale van het toernooi van Acapulco. De speelster uit Oekraïne bereikte de eindstrijd in Mexico door een zege op Daria Gavrilova uit Australië: 6-2 6-4.

Tsoerenko stond in de tweede set met 5-0 voor en verspeelde eerste nog zes wedstrijdpunten voordat ze haar halve finale wist te beslissen. Stefanie Vögele is haar tegenstandster in de eindstrijd. De Zwitserse was in haar halve finale te sterk voor de Zweedse Rebecca Peterson 6-4 7-6(5).