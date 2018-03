Van der Breggen wint Strade Bianche

Wielrenster Anna van der Breggen heeft een loodzware editie van Strade Bianche op haar naam geschreven. De olympisch kampioene kwam solo over de streep in Siena.

Van der Breggen plaatste haar beslissende demarrage zo’n 20 kilometer voor de finish. Niemand kon haar meer bijhouden op de modderige parcours. De Poolse Katarzyna Niewiadoma eindigde op 49 seconden als tweede. De Italiaanse Elisa Longo Borghini besloot een rit door de regen als derde.

,,Ik weet niet wat mij bezielde om zo vroeg aan te vallen”, zei Van der Breggen. ,,Maar ik voelde me gewoon heel goed. Op de steile stukken kon ik het verschil maken. Het was een vrij hero├»sche race door de omstandigheden. Misschien wel mijn zwaarste race ooit. Ik was kapot na de finish. Deze zege betekent heel voor mij.”

Chantal Blaak was lang in de aanval maar moest genoegen nemen met een vierde plaats. Janneke Ensing (zesde) en Ellen van Dijk (negende) eindigden ook in de top tien.