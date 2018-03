Mathieu van der Poel is als derde geëindigd op een mountainbikewedstrijd in Kaapstad. Hij moest tijdens een race over 60 kilometer alleen winnaar Sam Gaze uit Nieuw-Zeeland en de Amerikaan Howard Grotts voor laten gaan.

Van der Poel bereidt zich voor op de eerste wereldbekerwedstrijd van het seizoen, die op 10 maart in Stellenbosch wordt verreden. De succesvolle veldrijder wil als mountainbiker naar de Olympische Spelen van 2020 in Tokio.