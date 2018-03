Van Schip derde op omnium na drie onderdelen

Jan Willem van Schip staat bij de WK baanwielrennen in Apeldoorn met alleen nog de puntenkoers op het programma op een podiumplaats bij het omnium. De renner uit Schalkwijk sloot het derde onderdeel, de afvalrace, af als tweede achter de Pool Szymon Sajnok. Eerder had hij de scratch gewonnen. Alleen op de temporace kon hij zich niet in de top handhaven.

De Italiaan Simone Consonni staat aan kop. Hij heeft 98 punten, net zo veel als Sajnok. Van Schip volgt met 92 punten.

Later op de avond volgt nog de puntenkoers. Op de puntenkoers als zelfstandig onderdeel pakte Van Schip vrijdag al zilver.