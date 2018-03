Van Schip houdt eerste plaats niet vast

Jan Willem van Schip heeft bij de WK baanwielrennen in Apeldoorn terrein moeten prijsgeven op het omnium. De renner uit Schalkwijk had de scratch, het openingsnummer van de vierkamp, gewonnen maar kwam er in de temporace niet aan te pas. De winst was voor de Portugees Ivo Oliveira.

In de tussenstand halfweg staat Van Schip vijfde met 54 punten. De Italiaan Simone Consonni staat aan kop na de zesde plaats op scratch en de vijfde op de temporace. Hij heeft 62 punten, net zo veel als Oliveira.

Later op de dag volgen de afvalrace en de puntenkoers. Op de puntenkoers als zelfstandig onderdeel pakte Van Schip vrijdag al zilver.