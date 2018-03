Van Schip pakt tweede zilver op WK baan

Jan Willem van Schip heeft bij de WK baanwielrennen in Apeldoorn een tweede zilveren medaille veroverd. Op het omnium begon hij als de nummer drie van het klassement aan het slotonderdeel, de puntenkoers. Van Schip, vrijdag goed voor zilver op de puntenkoers als zelfstandig onderdeel, wist zich ondanks een val nog te verbeteren. Het goud was voor de Pool Szymon Sajnok, brons ging naar de Italiaan Simone Consonni.

Van Schip, 23 jaar en dit jaar op de weg actief voor Roompot-Nederlandse Loterij, was minder blij dan vrijdag met het zilver. ,,Toen was het het hoogst haalbare en kon ik het met een uiterste krachtsinspanning nog binnen halen. Nu zat voor mijn gevoel het goud er in. Ik baal dat ik in de laatste sprint de benen niet meer had om hier mee te sprinten voor de wereldtitel”, vertelde de coureur uit Schalkwijk.

Het was al de negende medaille voor Nederland op deze WK, de beste score ooit. Met drie gouden, vijf zilveren en een bronzen plak leidt het thuisland ook het medailleklassement.

Van Schip, vrijdagavond nog uitgeteld na zijn verrassende optreden op de puntenkoers, was het omnium begonnen met winst op de scratch. Na een mislukte temporace, gewonnen door de Portugees Ivo Oliveira, zakte de coureur uit Schalkwijk naar de vijfde plaats. Op de afvalrace werd hij tweede achter Sajnok. Consonni begon nog als leider aan het slotonderdeel, waarin Van Schip al vroeg een sprint won maar ook ten val kwam toen hij tegen de voor hem gevallen Rus Mamir Stasj reed. Hij mocht op een andere fiets weer aansluiten, maar zag in de laatste sprint Sajnok de beslissende punten pakken.

De val was niet beslissend geweest, meende hij. ,,Eigenlijk was het wel lekker om na een dag keihard racen even een paar ronden aan de kant te staan. Daarna kon ik er weer vol tegen aan. Maar het was net niet genoeg.”

Eerder pakte Tim Veldt twee keer een medaille op de olympische discipline, die sinds vorig jaar uit vier in plaats van zes onderdelen bestaat.

Veldt deed dat in 2009 (brons) en 2014 (zilver). Bij de vrouwen pakte Kirsten Wild dit jaar het goud.