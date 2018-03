Van Vleuten debuteert op WK baan

Annemiek van Vleuten gaat zaterdag bij de WK baanwielrennen in Apeldoorn haar geluk beproeven op de individuele achtervolging. De wegrenster uit Wageningen debuteerde op de baan met de vierde plaats bij de EK in Berlijn en pakte daarna zilver bij een wereldbekerwedstrijd in Pruszkow. Die resultaten versterkten de gedachte dat er voor haar in Omnisport iets te halen is.

Elis Ligtlee en Kyra Lamberink komen uit op de 500 meter tijdrit. Voor Ligtlee, de olympisch kampioene op keirin, is het haar eerste grote wedstrijd sinds de Spelen van Rio 2016. Ze kampte lang met een knieblessure en wist zich voor de sprint en keirin niet te kwalificeren. Op de koppelkoers, over twee jaar in Tokio een olympisch onderdeel, komt Kirsten Wild de baan op voor haar derde onderdeel. Na het goud op de scratch en op het omnium gaat ze met Amy Pieters op jacht naar nog een medaille.

Op het omnium bij de mannen komt Jan Willem van Schip uit. Hij pakte vrijdag verrassend zilver op de puntenkoers.