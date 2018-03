Van Vleuten pakt zilver na kansloze strijd

Annemiek van Vleuten heeft zoals verwacht genoegen moeten nemen met zilver op de individuele achtervolging bij de WK baanwielrennen in Apeldoorn. Chloe Dygert haalde de Nederlandse in de finale halverwege in. De 21-jarige Amerikaanse had in de kwalificaties verbaasd met een wereldrecord: 3.20,072. Dat was meer dan twee seconden sneller dan de oude toptijd van haar landgenote Sarah Hammer, gereden op hoogte in het Mexicaanse Aguascalientes in 2010. ’s Avonds was ze nog net iets sneller: 3.20,060.

Van Vleuten, op de weg wereldkampioene tijdrijden, had ’s middags een dik persoonlijk record gereden: 3.29,913, de tweede tijd. Ze wist dat Dygert in de finale eigenlijk niet te kloppen was.

,,De jaren hiervoor kon je met mijn tijd van 3.29 misschien nog wel wereldkampioene worden, maar toen ik Dygert vorig jaar zag rijden, wist ik dat het een onmogelijke opgave was”, vertelde de Wageningse. ,,Tweede was echt het hoogst haalbare. Ik ben heel trots op de progressie die ik geboekt heb dit jaar, het was een mooi project met veel nieuwe indrukken.”

Van Vleuten, die op hoogtestage gaat en de Ronde van Vlaanderen als eerstvolgende hoofddoel heeft, keek tevreden terug op haar baanavontuur, dat begon afgelopen najaar met de vierde plaats op de EK in Berlijn. ,,Ik hoop dat dit baanoptreden een positieve weerslag heeft op mijn wegprestaties, want ik weet nu al wel zeker dat ik door wil met dit project”, zei ze. ,,Zolang Dygert in goeden doen is, wordt het ook in de toekomst lastig haar te verslaan. Ze is nog zo jong. Mijn familie en vrienden vroegen of ik wel voor goud ging, maar toen legde ik ze uit dat negen seconden echt een wereld van verschil is.”

Het brons ging ook naar een Amerikaanse. Kelly Catlin was in de troostfinale te snel voor de Duitse Lisa Brennauer: 3.34,658 tegen 3.35,920.