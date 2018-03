Visser in recordtijd naar finale WK indoor

Nadine Visser heeft bij de WK indoor de finale bereikt op de 60 meter horden. De 23-jarige atlete verbeterde in de halve finales het Nederlandse record dat sinds 1989 met 7,89 seconden op naam stond van Marjan Olyslager. Visser dook daar met 7,83 flink onder. Haar persoonlijk record stond op 7,91.

De veelzijdige atlete uit Hoorn, die vorig jaar bij de WK in Londen zowel op de meerkamp als de 100 meter horden knap als zevende eindigde, diende zich met haar toptijd aan als medaillekandidate voor de finale die zaterdagavond voor 21.55 uur op het programma staat. Alleen de Amerikaanse atletes Kendra Harrison (7,79) en Christina Manning (7,83) waren sneller dan Visser, die in haar halve finale als eerste over de finish snelde. Twee jaar geleden ging de wereldtitel indoor in Portland naar de Amerikaanse Nia Ali (7,81).

Eefje Boons redde het niet. De WK-debutante was met 8,24 de langzaamste van alle halvefinalisten. De 23-jarige atlete uit Deventer had een dag eerder in de series nog 8,16 geklokt, zes honderdsten boven haar persoonlijk record (8,10).

Bij de mannen plaatste Koen Smet zich voor de halve finales. De Amsterdamse hordeloper eindigde in zijn serie als derde in 7,69. De eerste vier uit iedere serie gingen door naar de halve finales, die zondagmiddag op het programma staan in Birmingham. Smet kwalificeerde zich vorige maand met een persoonlijk record van 7,65 voor de WK indoor.