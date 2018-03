De Nederlandse waterpoloërs mogen in juli aan het EK in Barcelona deelnemen. De ploeg van bondscoach Robin van Galen was zoals verwacht ook in de uitwedstrijd van de play-offs veel te sterk voor Litouwen: 14-6 (4-1 5-0 3-2 2-3).

Guus van Yperen, Jesse Koopman en Robin Lindhout scoorden driemaal voor Nederland. Ook Thomas Lucas (2), Kjeld Veenhuis, Lars Gottemaker en Jorn Muller troffen doel.

Oranje verpletterde de zwakke opponent voor eigen publiek al met 28-7.