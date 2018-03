Atletiekploeg tevreden terug uit Birmingham

Technisch directeur Ad Roskam van de Atletiekunie kijkt met een tevreden gevoel terug op de WK indoor in Birmingham. Nederland was met acht atleten actief in de Engelse stad en neemt drie medailles mee naar huis. ,,We waren hier met een kleine, maar kwalitatief hoogstaande ploeg”, zei Roskam. ,,Het was eigenlijk een tussenstap, midden in het seizoen, en die heeft heel goed uitgepakt. We zijn goed op koers naar de zomer.”

Sifan Hassan pakte zilver en brons op respectievelijk de 3000 en 1500 meter. Nadine Visser verraste met brons op de 60 meter horden. De 23-jarige atlete is een meerkampster, maar heeft op de horden inmiddels aansluiting gevonden met de wereldtop. Visser liep in de halve finales met 7,83 seconden het belegen Nederlands record van Marjan Olyslager uit de boeken.

De pupil van coach Bart Bennema doet in augustus bij de EK in Berlijn waarschijnlijk mee aan de meerkamp, maar beseft dat ze in navolging van Dafne Schippers – aanvankelijk meerkampster, nu een internationale topsprintster – waarschijnlijk een keuze moet gaan maken. Het WK-brons op horden smaakt naar meer. ,,Ik had nooit verwacht dat ik hier een medaille zou winnen”, zei Visser.