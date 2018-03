Braspennincx en Van Riessen door op keirin

Shanne Braspennincx en Laurine van Riessen zijn bij de WK baanwielrennen in Apeldoorn doorgedrongen tot de tweede ronde van het onderdeel keirin. Braspennincx, in 2015 goed voor zilver op het sprintonderdeel, kwalificeerde zich als tweede in haar heat achter de Litouwse Simona Krupeckaite rechtstreeks voor de tweede ronde, waarin zondagmiddag wordt gestreden om een plaats in de finale.

Van Riessen lukte dat niet bij haar eerste optreden, maar de oud-schaatsster uit Leiden won vervolgens haar heat in de herkansingen waardoor ze ook verder mag.