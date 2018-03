Braspennincx en Van Riessen naar finale keirin

Shanne Braspennincx en Laurine van Riessen hebben zich bij de WK baanwielrennen in Apeldoorn geplaatst voor de finale op het onderdeel keirin. Braspennincx werd derde in haar halve finale, Van Riessen won haar race waaruit de beste drie mochten gaan rijden om de medailles.

De twee Nederlandse sprintsters treffen in de finale de Duitse titelverdedigster Kristina Vogel, de Belgische Nicky Degrendele, de Litouwse Simona Krupeckaite en Lee Wai Sze uit Hongkong.

Braspennincx pakte in 2015 zilver op de keirin, het onderdeel waarop Elis Ligtlee olympisch kampioene is. De Eerbeekse had zich na een lange periode vol blessures niet geplaatst voor haar favoriete onderdeel.

Bij de mannen bereikten ook twee Nederlanders de finale, maar Matthijs B├╝chli en Harrie Lavreysen reikten donderdag niet tot het podium.