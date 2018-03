Braspennincx naar tweede ronde op keirin

Shanne Braspennincx is bij de WK baanwielrennen in Apeldoorn doorgedrongen tot de tweede ronde van het onderdeel keirin. De Brabantse, in 2015 goed voor zilver op het sprintonderdeel, werd tweede in haar heat achter de Litouwse Simona Krupeckaite. De eerste twee rensters in elke heat kwalificeerden zich rechtstreeks voor de tweede ronde, waarin zondagmiddag wordt gestreden om een plaats in de finale.

Laurine van Riessen slaagde er niet in zich te kwalificeren, zij krijgt nog een mogelijkheid via de herkansingen.