Britse atleet Bannister (88) overleden

Roger Bannister is overleden. Dat melden Britse media. De legendarische Britse atleet werd 88 jaar.

Bannister legde in 1954 als eerste de mijl af binnen de 4 minuten: 3.59,4. Dat deed hij in het Iffley Road Stadium van de universiteit van Oxford. In aanloop naar de Olympische Spelen van 2012 in Londen liep Bannister op die plek een stukje met de olympische vlam.

De schoenen waarmee Bannister in 1954 de mijl liep, gingen in 2015 tijdens een veiling weg voor 266.500 pond (365.000 euro). Bannister had het paar zelf ter beschikking gesteld voor een goed doel. In 2005 bepaalde een Amerikaans panel van wetenschappers, journalisten en deskundige lezers dat Bannister de beste sportprestatie van de afgelopen 155 jaar had geleverd.