Del Potro wint ATP-toernooi Acapulco

De Argentijnse tennisser Juan Martin Del Potro is winnaar geworden van het toernooi in Acapulco. De als zesde geplaatste nummer negen van de wereld versloeg de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson (ATP-8) in twee sets met 6-4 en 6-4.

Del Potro maakte deze week een sterke indruk in de Mexicaanse kustplaats. De Argentijn maakte in de halve eindstrijd gehakt van de als tweede geplaatste Duitser Alexander Zverev en schakelde in de kwartfinale de nummer drie van de plaatsingslijst uit, de Oostenrijker Dominic Thiem.