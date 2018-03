Goud Hoogland, brons Bos op km tijdrit

Jeffrey Hoogland heeft bij de WK baanwielrennen in Apeldoorn het goud gewonnen op de kilometer tijdrit. De Nijverdaller was in de finale goed voor een tijd van 59,459, nog een tiende sneller dan in de kwalificaties. Ook Theo Bos pakte een medaille, het brons. De wereldkampioen van 2005 bleef ook onder de minuut: 59,955.

Het zilver was voor de Australische wereldkampioen sprint Matthew Glaetzer in 59,745.

Hoogland, die de hele week last had van zijn luchtwegen, had al goud op zak van de teamsprint maar vloog er in het sprinttoernooi al in de achtste finales uit. De laatste keer dat Nederland goud won op de kilometer tijdrit was in 2010, toen Teun Mulder zijn tweede wereldtitel veroverde.