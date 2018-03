Herlings troeft Cairoli af in Argentinië

Motorcrosser Jeffrey Herlings is het nieuwe seizoen in de MXGP begonnen met een knappe overwinning. De 23-jarige Brabander troefde in de Grote Prijs van Patagonië in Argentinië wereldkampioen Antonio Cairoli af. Cairoli won de eerste manche voor Herlings en leek in de tweede race onbedreigd op de zege af te stevenen, tot de Nederlandse motorcrosser in de laatste rondes ineens snel dichterbij kwam.

Met een gewaagde inhaalactie op hoge snelheid wist Herlings zijn Italiaanse rivaal, negenvoudig wereldkampioen, in de slotronde voorbij te steken op het zandcircuit van Neuquén. Cairoli kwam als tweede over de streep en pakte zo net als Herlings 47 punten in de eerste wedstrijd van het nieuwe WK-seizoen. Omdat Herlings de tweede manche won, werd hij als winnaar van de grand prix gehuldigd.