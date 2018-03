Kodaira trekt zich terug, Ter Mors profiteert

Titelverdedigster Nao Kodaira heeft zich bij het WK sprint in China afgemeld voor de afsluitende 1000 meter. Het is nog onduidelijk wat de reden van haar afzegging is. Ze zou ziek zijn. De Japanse favoriete won een half uurtje voordat ze zich terugtrok nog wel de tweede 500 meter, maar dat ging veel moeizamer dan de eerste schaatsrace op zaterdag.

Door de afmelding van Kodaira ligt de wereldtitel voor Jorien ter Mors voor het grijpen. De Nederlandse troef eindigde zondag op de 500 meter op de tweede plek met een keurige tijd van 37,86. De nummer twee van het klassement had op de 1000 meter, de afstand waarop ze olympische kampioene is, een marge van 0,70 seconde op Kodaira moeten goedmaken.

Ter Mors staat als leidster in het klassement 1,62 seconden voor op de Amerikaanse Brittany Bowe, de nieuwe nummer twee in de rangschikking na drie afstanden.

Ter Mors kan de eerste Nederlandse wereldkampioene op de sprintvierkamp worden sinds Marianne Timmer in 2004. Normaal gesproken kan er weinig meer fout gaan voor de kopvrouw van Team AfterPay. Bowe reed zaterdag op de 1000 meter de tweede tijd (1.14,96). Ter Mors zegevierde in 1.14,62. De twee rivalen rijden later op zondag in de tiende en laatste rit tegen elkaar.