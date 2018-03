Koolhof grijpt naast dubbeltitel in São Paulo

Tennisser Wesley Koolhof heeft met zijn Nieuw-Zeelandse dubbelpartner Artem Sitak opnieuw net naast een ATP-titel gegrepen. Koolhof en Sitak bereikten op het graveltoernooi van São Paulo zonder setverlies de finale, maar daarin moesten ze buigen voor de Argentijnen Federico Delbonis en Máximo González: 4-6 2-6.

De 28-jarige Gelderlander en zijn vier jaar oudere tennismaat Sitak moesten vorige maand in New York ook al genoegen nemen met de tweede plaats. Vorig jaar verloren ze de finales van de ATP-toernooien in Atlanta en Metz. Koolhof pakte eerder wel drie titels op de ATP Tour met Matwé Middelkoop aan zijn zijde.