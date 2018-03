Luiten stijgt acht plaatsen in Mexico

Golfer Joost Luiten heeft in de derde ronde acht plekken winst geboekt in het klassement van het World Golf Championship in Mexico. Hij steeg van de 40e naar een gedeelde 32e plaats na een ronde van 68 slagen (-3) op zaterdag.

Met een totaal van 211 slagen, twee onder het baangemiddelde, staat hij elf slagen achter op de Indiër Indiër Shubhankar Sharma die ook na de derde ronde met een score van 13 slagen onder par aan de leiding gaat. Hij wordt op twee slagen achterstand gevolgd door een kwartet spelers. Dat zijn de Amerikaan Phil Mickelson, De Engelsman Tyrell Hatton en de Spanjaarden Sergio Garcia en Rafa Cabrera Bello.

Zondag is de laatste ronde van het met 10 miljoen dollar (8,2 miljoen euro) gedoteerde toernooi. De winnaar mag 1,7 miljoen dollar (1,38 miljoen euro) op zijn rekening bijschrijven. Mocht Luiten zijn positie consolideren dan gaat hij nog altijd met 85.500 dollar (69.400 euro) naar huis.