Nijhuis snapt discussie over strafschop NAC

Scheidsrechter Bas Nijhuis had na de wedstrijd tussen NAC Breda en Feyenoord (2-1) wat uit te leggen. Nijhuis liet in de vijfde minuut doorspelen toen spits Umar Sadiq van NAC in het strafschopgebied werd opgevangen door doelman Brad Jones. Hij wees kort na rust op advies van zijn grensrechter wel naar de stip na een akkefietje tussen Sadiq en Jones.

,,De eerste keer vond ik het een botsing en geen penalty”, zei Nijhuis. Hij stuurde de heftig protesterende trainer Stijn Vreven resoluut naar de tribune. ,,Ik tolereer veel. Maar een trainer heeft een voorbeeldfunctie en hij weet hoe het werkt. Hij ging helemaal tekeer en zette ons ‘en public’ te kakken. Dan denk ik: misschien moet je als trainer eens naar jezelf kijken.”

Vreven moest de resterende 85 minuten vanaf de tribune volgen en zag hoe zijn ploeg kort na rust wel een strafschop kreeg. De jagende Sadiq gleed even weg toen Jones de bal had weggeschoten en raakte de Australische keeper. Die duwde daarop de Nigeriaanse spits boos weg. ,,Mijn assistent riep in mijn oortje: Bas, strafschop! Ik vertrouw daarop”, zegt Nijhuis. ,,Ik heb de beelden nu teruggezien en zie dat Sadiq doorglijdt en Jones daar eigenlijk op reageert. Hier zullen de meningen over verschillen. Maar een doelman met zoveel ervaring moet ons ook niet de gelegenheid geven om hier een strafschop voor te geven.”