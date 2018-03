Tafeltennistitels voor Oostwouder en Men

Tafeltennisser Ewout Oostwouder heeft voor de derde keer in zijn carrière de Nederlandse titel veroverd. Oostwouder was in de finale in Zwolle met 4-1 te sterk voor Barry Wijers (11-5 9-11 11-6 11-9 11-4). Hij pakte in 2014 en 2015 ook al de Nederlandse titel, vorig jaar was Rajko Gommers de beste.

Bij de vrouwen ontbraken Li Jie en Britt Eerland, de kampioenen van de voorbije jaren. Li Jie nam rust, Eerland voelde kort voor de NK een spierblessure verergeren en besloot zich daarom af te melden. Bij afwezigheid van de topspeelsters ging de titel naar de talentvolle Shuo Han Men. De zeventienjarige tafeltennisster versloeg in de finale de 25 jaar oudere Ana Gogorita met 4-2 (11-8 12-10 9-11 10-12 11-6 11-8).