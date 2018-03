Ter Mors haalt Keulen-Deelstra in

Jorien ter Mors heeft in China met haar wereldtitel op de sprintvierkamp de legendarische Atje Keulen-Deelstra ingehaald. De schaatsende huismoeder en boerin uit Friesland belandde drie keer op het podium bij de WK sprint: brons in 1970, zilver in 1973 en in 1974. Ter Mors heeft nu ook drie WK-medailles binnen bij dit toernooi: goud in 2018 en brons in 2016 en 2017.

De Twentse schaatsster is de eerste wereldkampioene sprint uit Europa sinds de Duitse Jenny Wolf in 2008. Ze is de tweede wereldkampioene sprint uit Nederland na Marianne Timmer in 2004.

Ter Mors is de derde schaatsster, na de Duitse Christa Luding (in 1988) en de Amerikaanse Bonnie Blair (in 1994), die in hetzelfde jaar olympisch goud op de 1000 meter en de wereldtitel sprint wint.