Van Bronckhorst wordt moedeloos van Feyenoord

Trainer Giovanni van Bronckhorst van Feyenoord wordt er moedeloos van. Steeds als zijn ploeg dit seizoen een succesje boekt, wordt dat gevolgd door een tegenvaller. ,,We begonnen echt dramatisch aan de eerste helft”, zei Van Bronckhorst na de nederlaag in Breda tegen NAC (2-1). ,,Zeker de eerste twintig minuten waren heel erg. We zaten totaal niet in de wedstrijd. Zo slordig zijn we het hele seizoen nog niet geweest.”

Feyenoord vierde drie dagen eerder nog een feestje, omdat met winst op Willem II (3-0) de finale van het toernooi om de KNVB-beker werd bereikt. De kampioen van vorig jaar krijgt op zondag 22 april tegen AZ de kans om een verloren seizoen nog van een beetje glans te voorzien. Acht wedstrijden voor het einde van de competitie is titelprolongatie nu ook officieel uitgesloten, want de achterstand op PSV liep op tot 26 punten.

,,We zijn dit seizoen niet constant genoeg in onze prestaties”, mopperde Van Bronckhorst. ,,Het verschil tussen het bekertoernooi en de competitie is groot. We hebben terecht de bekerfinale gehaald, maar in de competitie is het allemaal niet goed genoeg.”