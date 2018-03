Wielrenner Van Garderen loopt whiplash op

De Amerikaanse wielrenner Tejay van Garderen heeft een whiplash opgelopen tijdens de tumultueuze eerste etappe van Parijs-Nice. De kopman van BMC ging op zo’n 35 kilometer van de streep onderuit toen hij slipte op het natte asfalt. Toen Van Garderen weer op zijn fiets was geklommen en even naar beneden keek om te controleren of hij schade had aan zijn versnellingsapparaat, botste hij frontaal op een stilstaande ploegleidersauto.

De 29-jarige Amerikaan werd in een ambulance afgevoerd. De dokter van BMC vreesde voor een zware blessure, omdat Van Garderen amper lucht kreeg en niet meer rechtop kon zitten. Ook was zijn helm gebroken. Röntgenonderzoek in het ziekenhuis wees uit dat de Amerikaan niets heeft gebroken. Een hersenschudding werd ook uitgesloten. Wel bleek hij een whiplash te hebben.

Van Garderen, die twee keer vijfde werd in de Tour de France, moet een paar dagen rust houden. Over een week wordt zijn nek opnieuw onderzocht in het ziekenhuis.