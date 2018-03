WK-goud Ter Mors op sprintvierkamp in China

Jorien ter Mors heeft in China een wonderlijk seizoen bekroond met de wereldtitel op de sprintvierkamp. De Twentse schaatsster liet zich op de afsluitende 1000 meter niet meer verrassen. In een bekeken race zegevierde ze met een tijd van 1.15,19. Daarmee behaalde ze de wereldtitel in stijl, na zaterdag ook al de eerste 1000 meter te hebben gewonnen. Ter Mors eindigde eerder op het WK sprint twee keer als derde (2016 en 2017).

Na drie afstanden stond de 28-jarige kopvrouw van Team AfterPay in Changchun nog op de tweede plek, op 0,70 seconde van de Japanse favoriete Nao Kodaira. De titelverdedigster trok zich na de tweede 500 meter echter wegens ziekte terug voor de laatste afstand, waardoor het WK-goud voor Ter Mors voor het grijpen lag.

De Nederlandse troef mocht in de laatste rit tegen de Amerikaanse Brittany Bowe, de nummer twee van het klassement, ruim anderhalve seconde verliezen. De olympisch kampioene op de 1000 meter liet dat echter niet gebeuren. Bowe reed zondag de tweede tijd (1.15,93) en stelde daarmee zilver in het eindklassement veilig. De Russin Olga Fatkoelina pakte brons.

Marrit Leenstra belandde in de eindstand op de vierde plek. Letitia de Jong kwam in het klassement na vier afstanden op de achtste plaats uit.

Ter Mors beleefde een seizoen vol pieken en dalen. Zowel fysiek als mentaal maakte ze soms zware tijden door. Na het olympisch kwalificatietoernooi eind december in Heerenveen, waar ze een olympisch ticket op ‘haar’ 1500 meter misliep, vroeg ze zich nog een tikje wanhopig af wat er mis was met haar. Ze had problemen aan haar rug en haar knie, waardoor ze bijvoorbeeld niet op volle kracht kon trainen.

In de aanloop naar de Olympische Spelen in Zuid-Korea (9-25 februari) keerde net op tijd de vorm, de conditie en het vertrouwen bij haar terug. Ze won olympisch goud op de 1000 meter en nam afscheid als shorttrackster met verrassend olympisch brons op de aflossing.

Nu is ze de tweede wereldkampioene op de sprintvierkamp namens Oranje na Marianne Timmer, die in 2004 de Nederlandse primeur had. Ter Mors heeft in China eens te meer bewezen dat ze een uniek schaatstalent is, met een fraaie techniek, vooral ook in de bochten, en een groot vechtershart.