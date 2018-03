Zesde toernooizege tennisser Fognini

De Italiaanse tennisser Fabio Fognini heeft het ATP-toernooi van São Paulo gewonnen. Fognini versloeg de Chileen Nicolas Jarry, die zijn eerste finale op het hoogste niveau speelde.

De 22-jarige Jarry leek niet onder de indruk, pakte de eerste dertien punten en won de eerste set in 22 minuten. Daarna kantelde de wedstrijd en mocht Fognini zijn zesde toernooizege bijschrijven. De setstanden waren 1-6 6-1 6-4.

Fognini was de nummer twee van de plaatsingslijst in de Braziliaanse stad. De dertigjarige Italiaan zal een plaats stijgen op de ATP-ranglijst; hij wordt de nummer 19 van de wereld. Jarry had voor februari nog nooit de laatste acht gehaald op een ATP-toernooi. De eerste keer dat hem dat lukte was in Quito, daarna volgde een plaats bij de laatste vier in Rio de Janeiro. Hij gaat zijn hoogste positie op de wereldranglijst bereiken: 61e.