Koolhof grijpt naast dubbeltitel in São Paulo

Prince-fans kunnen hart ophalen in Amsterdam

Google plus

Google plus

De Nederlander won het prestigieuze toernooi vijf jaar geleden ook al. Feijen stond het afgelopen half jaar aan de kant vanwege een ontsteking aan zijn elleboog. Hij moest zelfs geopereerd worden. Met zijn overwinning in Gibraltar verdiende de poolbiljarter 20.000 dollar, omgerekend ruim 16.000 euro.

Poolbiljarter Niels Feijen heeft in Gibraltar de World Pool Masters gewonnen. De 41-jarige Hagenaar bekroonde daarmee zijn terugkeer na een slepende elleboogblessure. Feijen, bijgenaamd ‘The Terminator’, versloeg in de finale de Amerikaanse topspeler Shane van Boening (8-4).

article

1055899

GIBRALTAR (ANP) - Poolbiljarter Niels Feijen heeft in Gibraltar de World Pool Masters gewonnen. De 41-jarige Hagenaar bekroonde daarmee zijn terugkeer na een slepende elleboogblessure. Feijen, bijgenaamd 'The Terminator', versloeg in de finale de Amerikaanse topspeler Shane van Boening (8-4).

https://nieuws.nl/sport/20180305/feijen-wint-world-pool-masters/

https://cdn.nieuws.nl/media/2018/03/05011715/feijen-wint-world-pool-masters.jpg

Sport