Groenewegen oppermachtig in sprint Parijs-Nice

Dylan Groenwegen heeft met machtsvertoon de tweede etappe in de rittenkoers Parijs-Nice op zijn naam geschreven. De sprinter van LottoNL-Jumbo klopte na 187 kilometer tussen Orsonville en Vierzon de Italiaan Elia Viviani van Quick-Step en de Duitser André Greipel van Lotto Soudal.

Van een late kopgroep van zes bleven alleen Tiago Machado van Katoesja en Manuele Baoro van Bahrain-Merida over. Het tweetal maakte in de finale van de etappe echter geen kans tegen het peloton met meerdere sprintersploegen.

Op de licht oplopende finishstraat ging Groenewegen vroeg aan, maar geen van de concurrenten was bij machte om er overheen te komen. De Amsterdamse sprinter kent een sterke seizoensstart en boekte alweer zijn vijfde zege in 2018. De etappezege in Parijs-Nice is zijn eerste WorldTourzege dit jaar. De Fransman Arnaud Démare, winnaar van de eerste etappe, eindigde als vijfde en blijft leider in het algemeen klassement.