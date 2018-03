Sunweb gokt op klassement Dumoulin in Tirreno

Team Sunweb gaat in de Tirreno-Adriatico voor het klassement met wielrenners Tom Dumoulin en Wilco Kelderman. De twee Nederlanders krijgen steun van de Deen Søren Kragh Andersen, de Duitsers Nikias Arndt, Lennard Kämna en Simon Geschke en de Amerikaan Chad Haga.

,,Ons hoofddoel is het algemeen klassement met Tom, met daarnaast Wilco, die al zijn goede vorm heeft getoond met een tweede plaats in het eindklassement van de Ronde van Dubai”, zegt ploegleider Marc Reef. ,,De etappekoers begint woensdag met een ploegentijdrit en we hebben hier een sterke ploeg die meteen zal proberen om Tom in een goede positie in het klassement te krijgen.”

De tweede en zesde etappe zijn voor de sprinters. ,,De derde etappe kent een steile explosieve klim en de vierde etappe is de koninginnenrit met de finish op de top van een beklimming van 13 kilometer”, kijkt Reef vooruit. ,,De vijfde rit is voor klassieke renners en we sluiten traditioneel af met de individuele tijdrit in San Benedetto del Tronto.”