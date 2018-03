Wiggins voelt zich slachtoffer heksenjacht

Bradley Wiggins voelt zich het slachtoffer van een heksenjacht. De 37-jarige wielrenner bestrijdt dat hij in de aanloop naar de door hem gewonnen Tour de France van 2012 een verboden middel heeft gebruikt met als doel om beter te presteren. ,,Tijdens mijn carrière heb ik nooit de ethische lijn overschreden”, zei Wiggins bij de BBC, in een reactie op het onderzoek van een Britse parlementaire commissie.

De commissie kwam tot de conclusie dat Wiggins en diens Team Sky een ethische lijn hebben overschreden. De Brit had medische toestemming gekregen om in de aanloop naar de Tour de corticosteroïde triamcinolon, dat op de dopinglijst staat, te gebruiken tegen zijn astma. Volgens de parlementariërs was er echter geen medische noodzaak, maar gebruikte Wiggins het middel om beter te presteren.

,,Daar klopt helemaal niets van”, zei de Brit. ,,Dit is kwaadaardig, iemand probeert mijn reputatie te besmeuren. Ik ben slachtoffer van een heksenjacht.”