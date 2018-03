Atletiekfederatie sluit Rusland nog uit

Russische atleten worden voorlopig nog niet toegelaten op internationale atletiekevenementen. Dat heeft de overkoepelende federatie IAAF op een congres in Birmingham besloten. Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) besloot onlangs wel de ban voor Rusland wegens omvangrijk dopinggebruik op te heffen.

De IAAF vindt dat Rusland weinig haast maakt met het uitvoeren van de aanbevelingen van anti-dopingbureau WADA. Als dat niet verandert, overweegt de instantie verdere maatregelen.

Het eerstvolgende topevenement in de atletiek zijn de Europese kampioenschappen, die in augustus in Berlijn worden gehouden.