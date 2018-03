Darters dag langer in Ahoy

De beste darters van de wereld strijden niet alleen op 19 april tegen elkaar in Ahoy. De PDC heeft besloten dat er een dag eerder nog een speelronde van de Premier League in Rotterdam wordt afgewerkt.

De grootste dartsbond was de afgelopen dagen op zoek naar een locatie waar de vijfde ronde kon worden ingehaald. Vanwege het noodweer in Londen kwamen de tien darters van de Premier League afgelopen week niet in actie in Exeter.

De Premier League doet Ahoy volgende maand voor de derde keer op rij aan.