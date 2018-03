Dochtertje motiveert Serena Williams

Serena Williams maakt vermoedelijk donderdag haar officiële rentree in het WTA-circuit. De Amerikaanse tennisster speelt in de eerste ronde van het toernooi in Indian Wells tegen Zarina Dias uit Kazachstan. ,,Ik heb geen duidelijke verwachting, want ik weet niet goed waar ik sta. Maar het is wel het juiste moment om terug te keren, zeker als ik deze zomer goed wil spelen in de grand slams”, vertelde de 36-jarige tennismoeder aan de BBC.

Williams beviel vorig jaar september van haar dochtertje en speelde vorige maand al mee in het dubbelspel tijdens de ontmoeting in de Fed Cup tegen Nederland. Maandag was ze actief in New York in de Tie Break Tens. Indian Wells wordt haar eerste echte vuurdoop.

Williams is gemotiveerd om meer grands slams te winnen en wil Margaret Court het record van 24 grandslamtitels afhandig maken. Haar dochtertje is een nieuwe motivatie. ,,Ik wil dolgraag dat zij bij me in de buurt is en voor haar wil ik het geweldig doen.”