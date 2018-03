Hivert wint derde rit in Parijs – Nice

Jonathan Hivert heeft de derde etappe van Parijs – Nice gewonnen. De Fransman was de beste sprinter van de kopgroep van drie, die enkele kilometers voor de finish gestalte had gekregen. De Spanjaard Luis Léon Sanchez eindigde als tweede en nam bovendien de leiderstrui over van de Fransman Arnaud Démare, de winnaar van de eerste etappe.

In de rit over 210 kilometer tussen Bourges en Châtel – Guyon eindigde Remy di Grégorio als derde. Daarna kwam Démare, die de sprint van het peloton op ruim een halve minuut van de leiders won. Hij zakte in het klassement naar de tweede plek. Dylan Groenewegen, oppermachtig in de tweede rit, deed niet mee in de strijd om de prijzen. Mike Teunissen werd vijfde, een positie die hij ook inneemt in het algehele rangschikking.

Voor Hivert (32) was het alweer het vierde succes van het net begonnen seizoen. Eerder boekte hij twee ritzege en won hij het eindklassement in de Ronde van Haut Var. ,,Een mooier begin had ik mij nauwelijks kunnen wensen”, zei hij in een eerste reactie. ,,Voor mij is Parijs – Nice nu ook al min of meer geslaagd. Al kan het natuurlijk altijd nog beter. Wie weet wat er nog gaat komen.”