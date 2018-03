Volleybalster Robin de Kruijf heeft een knieblessure opgelopen bij haar Italiaanse club Imoco Conegliano. Ze wordt binnenkort in Nederland geopereerd aan de meniscus van haar linkerknie. De verwachting is dat ze dit seizoen niet meer uitkomt voor haar ploeg. Het is nog onduidelijk of De Kruijf in mei voor het Nederlandse nationale team in de Nations League kan uitkomen.