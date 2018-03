Productieve testsessie Verstappen

Max Verstappen heeft een vruchtbare test in de Red Bull afgelegd. De Limburgse Formule 1-coureur reed in de ochtenduren 85 ronden op Circuit de Catalunya en noteerde de derde tijd: 1.20,649. De Duitser Sebastian Vettel en de Fin Valtteri Bottas waren iets sneller. Vettel klokte 1.20,396 in zijn Ferrari, terwijl Bottas 1.20,596 reed in de Mercedes.

Het zonnige lenteweer in Barcelona was dinsdag een opsteker voor de Nederlander, die vorige week nauwelijks fatsoenlijk kon testen op het Catalaanse circuit door sneeuw en kou. Hij kwam toen op zijn eerste testdag tot 67 rondjes en zijn tweede dag eindigde na 35 rondes in de grindbak.

Nu kon Verstappen in de ochtend volop kilometers maken. Hij reed eerst een paar rondjes met een aerodynamische stellage en probeerde daarna diverse banden uit. Op de ‘mediums’ maakte hij een lange beurt.

Verstappen vervolgt zijn testsessie na de middagpauze. Hij komt ook donderdag nog in actie. Teamgenoot Daniel Ricciardo kruipt op woensdag en vrijdag in de RB14. Na deze week moeten de auto’s klaar zijn voor de eerste grand prix op 25 maart in AustraliĆ«.