Rentree Cavendish in Tirreno-Adriatico

Mark Cavendish maakt woensdag zijn rentree in het wielerpeloton. De Britse sprinter van Dimension Data komt aan de start van de Tirreno-Adriatico. Hij was er tijdelijk even uit vanwege een hersenschudding.

Cavendish kwam vorige maand ten val in de beginfase van de eerste etappe van de Ronde van Abu Dhabi en moest afstappen. De diagnose was een hersenschudding en het medisch advies luidde: een week rust. ,,Ik ben blij dat ik weer mag koersen, ook al is de vorm er nog niet. Maar in de Tirreno kan ik daar weer aan werken”, aldus Cavendish, winnaar van dertig etappes in de Tour de France.

De Italiaanse etappekoers begint met een ploegentijdrit van ruim 21 kilometer in Lido di Camaiore.